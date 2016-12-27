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Kayalıklara sıkışan köpek 8 gün sonra kurtarıldı

- Afyonkarahisar'da 6 metre derinliğindeki kayalıkların arasına sıkışan köpeğin kurtarılması için AFAD ekipleri seferber oldu

Kayalıklara sıkışan köpek 8 gün sonra kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 6 metre derinliğindeki kayalıkların arasına sıkışan köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin iş makinaları ile yürüttüğü çalışma sayesinde kurtarıldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, İhsaniye İlçesine bağlı Alcalı Köyünde Ferhat Ünlü isimli vatandaşa ait köpeğin 8 gün önce 6 metre derinlikte kayalık alanda sıkışarak mahsur kaldığı belirtildi.

Vatandaşın köpeğini imkanları ile çıkaramaması üzerine Jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istediği ifade edilen açıklamada, "Olay yerinde yapılan incelemede köpeğin sıkıştığı yerden çıkarılması için iş makinalarının gerektiği görülmüştür. İl Özel İdaresine ait iş makinaları yardımıyla köpeğin sıkıştığı yer genişletilmiş, köpek bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edilmiştir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İhsaniye IlçesiKayalık
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