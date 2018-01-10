Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da, 50 metrelik kayalıklarda iki günden bu yana mahsur kalan 4 keçi, İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma (İNOSAR) ekiplerince kurtarıldı.
Akçadağ ilçesine bağlı Kolköy Mahallesi'nde yaşayan İnan Varlık, keçilerinin kayalıklarda 2 gündür mahsur kaldığını belirterek yardım istedi.
İlçeye yönlendirilen İNOSAR ekipleri, yaklaşık yarım saat yürüyerek keçilerin mahsur kaldığı kayalıklara ulaştı.
Ekibin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından 4 keçi, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan kurtarılarak sahibine teslim edildi.