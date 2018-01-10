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Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

- Malatya'da yaklaşık iki günden bu yana kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, İNOSAR ekiplerince kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da, 50 metrelik kayalıklarda iki günden bu yana mahsur kalan 4 keçi, İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma (İNOSAR) ekiplerince kurtarıldı.

Akçadağ ilçesine bağlı Kolköy Mahallesi'nde yaşayan İnan Varlık, keçilerinin kayalıklarda 2 gündür mahsur kaldığını belirterek yardım istedi.

İlçeye yönlendirilen İNOSAR ekipleri, yaklaşık yarım saat yürüyerek keçilerin mahsur kaldığı kayalıklara ulaştı.

Ekibin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından 4 keçi, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan kurtarılarak sahibine teslim edildi.


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AkçadağİNOSARKeçiKolköyMalatya
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