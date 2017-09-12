Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

MALATYA (AA) - Malatya'da, kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesinde hayvancılık yapan Baki Arslan, kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan keçinin kurtarılması için Malatya Büyükşehir...

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

MALATYA (AA) - Malatya'da, kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesinde hayvancılık yapan Baki Arslan, kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan keçinin kurtarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.

Araçla ulaşımın sağlanamadığı kayalıklara, itfaiye ekibi, bir saatlik yürüyüşün ardından ulaştı.

Yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi, itfaiye ekibi iki saatlik zorlu çalışmasının ardından kurtararak, sahibine teslim etti.

Arslan, özverili çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İtfaiyeKeçiMalatya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5