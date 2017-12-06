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Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AKUT kurtardı

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişiye, AKUT ekibi yaklaşık 5 saat süren operasyonla ulaştı

Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AKUT kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişiyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.

İstanbul'dan ilçeye tatile gelen Suat Bozkurt (45), Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisinde yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyen Bozkurt, inmek istediği kayalıklarda mahsur kaldı.

Bozkurt'un 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi.

Kıdrak mevkisinde tırmanışa geçen AKUT ekibi, dik yamaca yaklaşık 2 saat tırmanarak Bozkurt'un mahsur kaldığı yere ulaştı.

Ekipler, kayalık zemine iple kurtarma istasyonu kurdu. İstasyona bağlanan Bozkurt, yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı.

Bozkurt, gazetecilere, bölgede daha önce de yürüyüş yaptığını ve çok keyif aldığını söyledi.

Daha önce başına böyle bir durum gelmediğini belirten Bozkurt, "Yolun yarısında pişman oldum ama yapacak bir şey kalmadı. AKUT ekibine de çok teşekkür ederim çağrıma hemen karşılık verip beni kurtardılar." dedi.

AKUT operasyon sorumlusu Fatih Işık ise yaklaşık 5 saatte ulaşabildikleri Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

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