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Kayalıklarda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana’da Seyhan Baraj Gölü'ndeki kayalıklarda mahsur kalan yavru kedi Can-Kur ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Seyhan Baraj Gölü'nün Eski Baraj kapakları yakınında bir kedi yavrusunun kayalıklarda mahsur kaldığını...

Kayalıklarda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana’da Seyhan Baraj Gölü'ndeki kayalıklarda mahsur kalan yavru kedi Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Baraj Gölü'nün Eski Baraj kapakları yakınında bir kedi yavrusunun kayalıklarda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can-Kur ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kedi, kendisini kurtarmak için yanına yaklaşan ekipteki bir personelden kaçmaya çalışırken suya düştü. Görevli tarafından sudan alınan kedi doğaya bırakıldı.

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AdanaCAN-KURKayalıkKurtarmaSeyhan Baraj GölüYavru Kedi
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