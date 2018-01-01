Kayalıklardan düşen genç 6 saat sonra kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'daki Spil Dağı'nda 35 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşerek yaralanan genç, 6 saat sonra kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde yürüyüş yapmak amacıyla Spil Dağı Ağlayan Kaya mevkisine çıkan 3 kişiden üniversite öğrencisi Mazlum Akgün (24), akşam saatlerinde geri dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Akgün'ün yaralandığını gören arkadaşları, bağırarak yardım istedi. Gençlerin yardım çağrısını duyan motokrosçular durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
AFAD, AKUT ve 112 acil servis ekiplerinden oluşan 25 kişilik ekip, Acil Konumlama Sistemi sayesinde yerleri tespit edilen gençlere 2 saatlik çalışma sonrasında ulaştı.
Ekipler, 35 metre yükseklikteki kayalıklardan düştüğü belirlenen Muzlum Akgün'ü bulunduğu yerden kurtardı.
Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan gencin sol bacağında ve kaburgalarında kırık olduğu bildirildi.