Kaybolan bisikletçiler telefonun ışığıyla bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda kaybolan 4 bisikletçi, beş saat süren aramanın ardından AFAD ekiplerince bulundu.

Antalya Turkuaz Bisiklet Grubundan Cengiz Enç, Sena Tekgül, Osman Karaca ve İsmail Adıyaman, sabah saatlerinde Bahçeyaka Mahallesi'ndeki Güver Uçurumu'na bisiklet turu düzenledi.

Burada bir süre gezinen bisikletçiler, saat 17.00 sıralarında Güver Uçurumu'nda yollarını kaybetti ve kanyondan çıkamadı. Polisi arayarak yardım isteyen grup, bir süre daha kanyondan çıkmak için mücadele etti.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaklaşık iki saat uçurumda yürüyerek bisikletçilere ulaşmaşa çalıştı. Kaybolan bisikletçi grup, telefonlarının ışığını yakarak, AFAD ekiplerinin yer tespiti yapmasını sağladı.

Yaklaşık beş saat süren aramanın ardından bisikletçiler uçurumdan çıkarılarak ailelerine teslim edildi.

Cengiz Enç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybolduktan sonra saat 20.30'a kadar kanyondan çıkmak için uğraştıklarını ancak hava tamamen kararınca kurtarılmayı beklediklerini söyledi.

- "Benim için on numara bir macera oldu"

Bisikletlerin ışığının enerjisi bittiği için hareket edemediklerini dile getiren Enç, "Oturup kurtarılmayı bekledik. Telefonun ışığıyla ekiplerin bizi farketmesini sağladık. Bayram günü böyle bir şey yaşadığımız için üzgünüz. Kanyondan çıkmak için uğraşırken bisikletten düştüm ve ayağımdan hafif yaralandım." dedi.

Osman Karaca ise sabahtan bu yana aç olduklarını, zor bir gün geçirdiklerini belirterek, "Benim için unutamayacağım on numara bir macera oldu. Bisiklet sürmeye devam edeceğini ifade etti.

Sena Tekgül ise kurtarılacağını bildiği için korkmadığını belirtti.