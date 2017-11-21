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Kaybolan kişi 2 gün sonra bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta önceki gün kaybolan zihinsel engelli kişi, kurtarma ekiplerince bulundu.Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Yolyanı Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki zihinsel engelli Ramazan Çayır, yakınlarıyla...

Kaybolan kişi 2 gün sonra bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta önceki gün kaybolan zihinsel engelli kişi, kurtarma ekiplerince bulundu.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Yolyanı Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki zihinsel engelli Ramazan Çayır, yakınlarıyla Sır Barajı etrafında zeytin toplamaya gitti.

Çayır'ın, akşam eve dönmemesi üzerine ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD, köy korucuları ve sağlık görevlilerinden oluşan kurtarma ekiplerince iki gündür aranan Çayır, mahalleye 5 kilometre uzaklıktaki bir kulübede bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Çayır, zeytin toplamaya gittiği gruptan koparak arkada kaldığı, yağmur yağmaya başlayınca da yakınında bir kulübeye sığındığını söylediği öğrenildi.

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