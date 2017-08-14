Kaybolan kişinin cesedi fındık bahçesinde bulundu

ORDU (AA) - Ordu'da 10 gün önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen kişinin cesedi fındık bahçesinde bulundu.

Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde fındık toplayan mevsimlik tarım işçileri, bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Bunun üzerine işçiler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemede cesedin, 10 gün önce kaybolan Murat Şenel'e (35) ait olduğu belirlendi.

Şenel'in cesedi, savcı incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



