Kaybolan yaşlı kadın barınma merkezinde bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 gündür kayıp olan 65 yaşındaki kadının belediyenin barınma evinde olduğu belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde muayene olduktan sonra yakınlarının kendisinden haber alamadığı Meryem Eroğlu'nun bulunması için gazetelere haber yaptırıldı.

Kimsesiz, kaybolan ve diğer birçok nedenden dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşlara sürekli hizmet veren Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi yetkilileri, kimsesiz olduğunu sandıkları yaşlı kadını merkeze getirdi.

Burada 2 gün misafir edilen ve geçici bilinç kaybı yaşadığı ifade edilen Eroğlu'nun gazetede haberlerini gören yetkililer, yaşlı kadının yakınlarına ulaştı.

Meryem Eroğlu'nu almaya gelen oğlu Ahmet Eroğlu büyük sevinç yaşadı.

Annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Eroğlu, "Annemizi gece gündüz her yerde aradık sonunda sizden gelen telefonla sevindik. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz, sayenizde annemize kavuştuk." şeklinde konuştu.



