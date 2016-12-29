Kaybolan zihinsel engelli vatandaş, donmak üzereyken bulundu

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma tarafından kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişi, donmak üzereyken bulundu.



Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Bulamaçlı köyünde, 69 yaşındaki zihinsel engelli Ş.K’nın evden ayrıldığını fark eden ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Valiliğin talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Hatay İl Jandarma Komutanlığı İz Takip Arama Köpek Timi, AFAD ve Kilis Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan 32 saatlik aramanın ardından Ş.K, Gülbaba köyü Sapkanlı mezrası dere yatağında donmak üzereyken bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.K, tedavisinin ardından evine götürülüp ailesine teslim edildi.







