Kayboldukları sanılan turistle Türk arkadaşı kurdukları çadırda bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'da, kiraladıkları araç Spil Dağı Milli Parkı'nda bulununca kayboldukları zannedilen Hollandalı turist ile Türk arkadaşı, AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin 20 saatlik çalışmasının ardından, aracın yaklaşık 2 kilometre ilerisinde kurdukları çadırda bulundu.

Dün gece saat 21.00 sıralarında Spil Dağı Milli Parkı Atalanı mevkisinde terk edilmiş bir araç ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Plaka sorgulamasında aracın Hollanda uyruklu Frank Ettema (45) tarafından kiralandığı belirlendi.

Ettema'nın verdiği telefon numaralarına ulaşılamayınca bölgeye İzmir ve Manisa AFAD ekipleri, AKUT Manisa ve Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (Manisa MAT) ekipleri sevk edildi.

Ettema ve arkadaşı L.G, ekiplerin 20 saatlik çalışmasının ardından, aracı bıraktıkları yere yaklaşık 2 kilometre mesafede park görevlilerine haber vermeden kurdukları çadırda bulundu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Ettema ve L.G. ifadelerinin alınmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT Manisa ekip başkanı Hakan Özcan, söz konusu kişileri bulmak için AFAD, jandarma, MAT ve Orman ve Milli Parklar ekipleri iş birliğiyle arama yaptıklarını söyledi.

Özcan, "Bize gelen ihbar, bir aracın bulunduğu ve araçtaki 2 kişinin dün gece saat 22.00'den bu yana ortada olmadığı yönündeydi. Hemen çalışmalara başladık. Arama sonucu temas sağlanan kişilerin kamp yapmak için parka geldikleri ve görevlilere bilgi vermedikleri anlaşıldı." dedi.