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Kaydıraklı ofiste "sallanarak" çalışma imkanı

- Çalışma ofisleri üzerine faaliyet gösteren ve İstanbul, İzmir, Ankara, San Diego ile Katar'da şubeleri bulunan bir firmanın Bursa'da hizmete açtığı iş yeri, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ve iş insanlarına hazır ofis, sanal ofis ve toplantı salonları hizmeti verirken farklı konseptiyle dikkati çekiyor - Saatlik, günlük ve aylık olarak kiralanabilen ofis ve toplantı salonlarının bulunduğu 2 bin metrekarelik "yeni nesil çalışma ortamı"nda kaydırak, salıncaklı toplantı masası, langırt, dart, bilardo, mini golf gibi oyun alanları bulunuyor - Firmanın Bursa Şube Müdürü Yasemin Kılınç: - "Çalışanlara eğlenceli, renkli ve konforlu bir çalışma alanı sağlıyoruz"

Kaydıraklı ofiste
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BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Çalışma ortamı üzerine faaliyet gösteren ve İstanbul, İzmir, Ankara, San Diego ile Katar'da şubeleri bulunan bir firmanın Bursa'da hizmete açtığı iş yeri, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ve iş insanlarına hazır ofis, sanal ofis ve toplantı salonları hizmeti verirken, salıncaklı toplantı masası, langırt, dart, bilardo, mini golf gibi oyun alanları gibi farklı konseptiyle dikkati çekiyor.

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan 2 bin metrekarelik çalışma ortamında tam kapasiteyle 500 kişiye hizmet verilebiliyor. İş insanlarına resmi adres gösterimi, çağrı cevaplama, evrak ve kargo teslimi için "sanal ofis", yeni kurulmuş veya büyüme aşamasındaki girişimlere "hazır ofis" ve mekan sıkıntısı çeken işletmelere yönelik "toplantı odası" hizmeti sunuluyor. "coworking" adı verilen sistemle ortak çalışma alanları saatlik, günlük ya da aylık kiralanabiliyor.

Kaydıraktan kayarak ofislere inilen, salıncaklı koltukların bulunduğu masada toplantılar yapılan, langırt, dart, bilardo ve mini golf gibi oyun alanları bulunan iş yeri, çalışanlara eğlenceli ortam sunuyor.

- "Eğlenceli, renkli ve konforlu bir çalışma alanı sağlıyoruz"

Workinton Bursa Şube Müdürü Yasemin Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır Bursa'da hizmet verdiklerini söyledi. Z kuşağına yönelik çalışma ortamı sağladıklarını dile getiren Kılınç, şöyle konuştu:

"Çalışanlara eğlenceli, renkli ve konforlu bir çalışma alanı sağlıyoruz. Ortamın daha eğlenceli hale gelebilmesi için toplantı aralarında ve burada üyelerimizin kullanabileceği dart, langırt, tavla, playstation, mini golf , elektronik dart ve bilardo gibi oyun alanları mevcut. Üyelerimiz burada salıncaklı masalarında çalışıp, alt kattaki ofislerine gidebilmek için kaydıraktan kayıyor. Boş zamanlarında da oyun odalarında harika zaman geçirebiliyor."

- "Hazır ofisler maliyetten tasarruf sağlıyor"

Bu tarz çalışma ortamının Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Hazır ofislerin çalışanlara sağladığı en büyük faydası aslında maliyetlerden tasarruf yapmak. Dizüstü bilgisayarını alıp gelen tüm çalışanlar, saatlik, günlük, aylık olarak burada işlerini yürütebiliyor. Bir girişimcinin kuracağı ofisi onlara hazır olarak sunuyoruz. Tüm bu hizmetlerimizin yanı sıra üyelerimiz gün boyu verilen ikramlardan da faydalanabiliyor."


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BursaOfisYeni Nesil çalışma Ortamı
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