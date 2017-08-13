"Kayı" ve "çift başlı kartal" armalı sünnet elbiselerine ilgi

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da börk ustası Mehmet Dilekçi'nin "Diriliş Ertuğrul" dizisinden esinlenerek hazırladığı "kayı" ve "çift başlı kartal" armalı sünnet elbiseleri ilgi görüyor.

Börk ustası Dilekçi, kent merkezindeki Tekstilciler Sanayi Sitesi'nde 2 yıl önce arkadaşı Seyit Kara ile kurduğu 40 metrekarelik işletmesinde faaliyetini sürdürüyor.

Burada 80 modelde üretilen börklere, Avrupa'da yaşayan Türklerden son dönemde yoğun sipariş geliyor. Dilekçi, kendi tasarımları olan börklerden günde yaklaşık 10 adet dikiyor.

El işçiliğiyle yaptığı ürünlerin çeşidini artırmaya karar veren Dilekçi, "Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncularının kostümlerinden esinlenerek, sünnet kıyafetleri dikmeye başladı. Bu kapsamda Dilekçi'nin hazırladığı "kayı" ve "çift başlı kartal" armalı elbiseler, çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Dilekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Diriliş Ertuğrul" dizisinden sonra geleneksel kıyafetlere ilginin arttığını söyledi.

Atölyelerinde Selçuklu ve Osmanlı dönemi kıyafetleri üzerine çalışma yaptıklarını anlatan Dilekçi, diziden esinlenerek diktiği elbiseye "alp kıyafeti" denildiğini belirtti.

Çocukların sünnetlerinde "alp kostümü" giyinmek istediğini anlatan Dilekçi, "Alp kıyafeti giyen sünnet çocuğunun yanına, Selçuklu dönemi askeri kostümlü, elinde kılıç, mızrak ve kalkan olan iki kişi korumalık yapıyor. Bu da sünnet törenine ayrı bir hava katıyor. Alp kıyafeti giyen çocuğun yürüyüşü bile değişiyor. Daha öz güvenli ve babayiğit duruşa bürünüyor. 'Erkek adam ağlamaz' düşüncesiyle sünnetçinin önüne korkusuzca oturuyor." dedi.

Alp kostümlü sünnet törenlerinin yaygınlaştığına işaret eden Dilekçi, "Talep sayısı itibarıyla randevularımız tamamen dolu. Çevreden duyup gelenler oluyor. İhtiyaca cevap vermekte çok zorlanıyoruz. Geçmişe duyulan özlem ve merakın gelecek nesiller adına sevindirici olduğunu düşünüyorum. Ecdadın giydiği elbiseye alaka gösterilmesi mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

- Alp kıyafetli sünnet töreni

Öte yandan, bir düğün salonunda düzenlenen sünnet törenine alp kıyafetiyle gelen 8 yaşındaki İsa Güzel'e, Selçuklu askeri kostümü giyen 2 kişi eşlik etti.

İsminin anons edilmesinin ardından dizinin müziğiyle salona giren Güzel, kısa kortejin ardından oturduğu tahtta elini göğsüne koyarak, davetlileri selamladı. Güzel, salondakilerle sık sık fotoğraf çektirdi.

Dizinin başrolündeki "Ertuğrul" karakterinin hayranı olduğunu belirten Güzel, sünnetinde giydiği kostümle, korkusunun cesarete dönüştüğünü anlattı.