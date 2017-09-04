Kayınbiraderlerinden birini baltayla, diğerini üzerine araç sürerek yaraladı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da bir kişi kayınbiraderlerinden birini baltayla, diğerini ise üzerine aracını sürerek yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesinde Mustafa Kemal Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen bir şüpheli ile iki kayınbiraderi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan kavgada Esat Öşek’i balta ile yaralayan enişte, diğer kayınbiraderi Ömer Öşek'i ise otomobil ile çarparak yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Esat ve Ömer Öşek ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Yaralı kardeşlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.