Kayınpederin gelinini bıçakladığı iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bir kadın bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir dinlenme tesisinde H.U. ile gelini B.U. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.U'nun, gelinini bıçakladığı iddia edildi.

Olayda yaralanan B.U, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilen kadının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kayınpeder H.U. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.