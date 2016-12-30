Kayıp başvurusundan cinayet çıktı

İSTANBUL (AA) - Hakkında 3 yıl önce kayıp başvurusu yapılan kişinin öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Öner'den 2014'ün aralık ayında Esenyurt'ta tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamaması üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Öner'in ilişkisi olduğu iddia edilen N.E. ve ailesinin telefonlarını takibe aldı.

Aileden bir kişinin "Benim moralimi bozmayın, yoksa cinayeti anlatırım" sözlerinin telefon konuşmasında geçmesi üzerine soruşturmayı derinleştiren polisler, N.E. ve babası S.E'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin ifadeleri ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler neticesinde Öner'in, Güngören'deki bir eve götürülüp burada öldürüldüğünü tespit etti.

Cesedin, kanepenin içinde evden dışarı çıkarıldığı ve parçalara ayrılarak Arnavutköy'de ormanlık alana atıldığı belirlenirken, evde yapılan kan izi testinin de pozitif çıktığı öğrenildi.

Şüphelilerden B.E'nin, 2014 yılında eşi N.E'yi Aksaray’da çalıştığı otele çağırdığı ve bıçaklayarak ağır yaraladığı, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öner'in cesedini bulmak için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.