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Kayıp cüzdandaki para 11 yıl sonra sahibine ödendi

- Çin'de 11 yıl önce cüzdanını kaybeden kişiyi bulmak için araştırma yapan güvenlik görevlileri, sosyal medya hesabı üzerinden ulaştıkları kadına parasını Wechat'tan gönderdi, - Polis, kadına "Nancing'e geldiğinizde cüzdanınızı karakoldan teslim almayı unutmayın" mesajı da attı

Kayıp cüzdandaki para 11 yıl sonra sahibine ödendi

PEKİN (AA) - Çin’de bir kadın, 2006'da kaybettiği cüzdandaki parasına, ülkenin sosyal paylaşım platformlarından Wechat ile kavuştu.

"South China Morning Post” gazetesinin haberine göre, adı "Yang" olarak açıklanan kadın, 11 yıl önce ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletine bağlı Nancing kentinde çalışırken içinde banka kartı, nüfus cüzdanı ve 267,5 yüen (yaklaşık 39 dolar) bulunan cüzdanını kaybetti.

Polise kayıp bildirimi yapmayan Yang, daha sonra Ciangsu eyaletinden Anhui eyaletine taşındı.

Bu arada Yang'ın cüzdanını bulan kişi, evine götürdüğü cüzdanın ne sahibini aradı ne de polise bildirim yaptı.

Geçen yıl evini taşırken cüzdanı fark eden kişi, içindeki para ve kartlarla cüzdanı Nancing polisine teslim etti.

Yang'ın izini bulmak için bir yıl araştırma yapan güvenlik görevlileri, kadının sosyal medya hesabını buldu Wechat'tan parasını gönderdi. Polis, Yang'e "Memleketiniz Nancing'e geldiğinizde cüzdanınızı karakoldan teslim almayı unutmayın." mesajı da gönderdi.

Ülkede yaygın olarak kullanılan mobil ödeme uygulamaları Alipay ve Wechat Pay, hem ödeme yapmak hem de para transferi sağlamak için kullanılıyor.

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CiangsuçinWechat
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