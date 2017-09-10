Kayıp engelli genç 43 gün boyunca meyve yiyerek yaşamış

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 43 gün önce hayvanlarını getirmek amacıyla yaylaya giden ve bir daha haber alınamayan 29 yaşındaki zihinsel engelli Murat Ünsal, Erzincan'da bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kekeç köyü Hamam mezrasında yaşayan evli ve 2 çocuk babası zihinsel engelli Murat Ünsal, 29 Temmuz Cumartesi günü hayvanlarını getirmek için Soğan Obası Yaylası'na gitti.

Ünsal'ın akşam eve dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi ancak yapılan aramalarda sonuç alınamadı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde, dün akşam bağa giden köylülerin ihbarı üzerine bir köy korucusu tarafından bulunan Ünsal, İliç İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan kişinin 43 gündür kendisinden haber alınamayan Ünsal olduğunu belirleyen ekipler, aileye haber verdi. Aile, İliç'e giderek Ünsal'ı teslim aldı.

Ayaklarında yaralar oluşan ve ciddi kilo kaybeden Ünsal, Suşehri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ünsal'da herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.

Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 43 gün boyunca incir ve kavun gibi meyveler, çeşitli otlar yediğini ve arazide yattığını söyledi.

Yolunu kaybettiğini ve bir daha dönemediğini dile getiren Ünsal, çocuklarını özlediğini belirtti.

Anne Vahide Ünsal da oğlunu bir korucunun yakaladığını aktararak, "Bana yaşadıklarını 'Ben kaçtım o beni kovaladı, oğlum gel gel korkma seni kurtarayım dedi. Ben korktum kaçtım. Peşimden koştu yakaladı. Sen kimsin dedi, ben de teröristten kaçtım dedim. Anne ben yalan söyledim dedi. Karakola haber verdiler. Karakoldan geldiler.' diye anlattı." ifadelerini kullandı.

Oğlunun kaybolmasının üzerinden neredeyse 1,5 ay geçtiğini vurgulayan Ünsal, "103 kilogramdı şimdi 65 kilogram. Sağlığı iyi, biraz ayaklarında rahatsızlık var." dedi.

Anne Ünsal, Murat Ünsal'ın daha önce de bir iki kez evden gittiğini ancak çabuk bulunduğunu belirterek, oğlu geldiği için kurban keseceğini sözlerine ekledi.