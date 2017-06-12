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Kayıp genç dere kenarında ölü bulundu

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir genç dere kenarında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, kendisinden 6 gündür haber alamayan Çağlayan Çelik'in (22) ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.Kayıp genci arama çalışmaları yürütüldüğü sırada...

Kayıp genç dere kenarında ölü bulundu

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir genç dere kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, kendisinden 6 gündür haber alamayan Çağlayan Çelik'in (22) ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kayıp genci arama çalışmaları yürütüldüğü sırada Ağa Mahallesi Asar Deresi kenarında yerde yatan biri olduğu ihbarı yapıldı.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, söz konusu kişinin Çağlayan Çelik olduğunu tespit etti.

Sağlık ekiplerince, yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çelik'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DüzceŞüpheli Ölüm
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