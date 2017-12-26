Kayıp gencin işkence edilerek öldürülmesine ilişkin dava

ADANA (AA) - Adana'da 10 yıl sonra cesedi bulunan kayıp kuaför Oğuzhan Ekinci'nin, kız arkadaşının ağabeyleri ve arkadaşlarınca işkence edilerek öldürüldüğü iddiasıyla ilgili 7'si tutuklu 14 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bülent Akyüz, Haluk Köse, Kemal Dolgun, Muhammet Ulus, Muhammet Ali Yüksel, Hüseyin Yücel ile öldürülen gencin annesi Hatice Kılıç ve babası Kasım Gülek Ekinci ve tarafların avukatları geldi.

Sanıklardan Cengiz Yüksel ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi bağlantısı kurulamayınca duruşmaya katılamadı.



Duruşmada araştırılacak hususlarının bulunmaması üzerine mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Cengiz Yüksel ve kardeşi Muhammet Yüksel'in Oğuzhan Ekinci'yi kız kardeşleri ile arkadaşlık ilişkisi kurarak kendileri ve aileleri hakkında bilgi toplamaya çalıştığını düşünerek dövüp öldürdüklerini belirtti.

Öldürme olayının canavarca bir hisle ve eziyet çektirerek olmadığını da belirten savcı, "Basit darp eylemleri neticesinde, devam eden bu yaralama hareketleri neticesinde Oğuzhan Ekinci'nin ölmüş olması 'kasten adam öldürme' suçunu meydana getirmektedir." ifadesini kullandı.

Sanıklar Cengiz Yüksel ve kardeşi Muhammet Ali Yüksel"in müebbet hapisle, Ekinci'nin acilen hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini bilmeleri halde hastaneye götürmeyerek suça yardımcı olduklarını iddia ettiği sanıklar Hüseyin Yücel, Bülent Akyüz, Muhammet Ulus, Haluk Köse ve Kemal Dolgun'un ise 15'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep eden savcı, diğer sanıkların da beraatini istedi.

Müşteki avukatı ise esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını belirterek, savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Baba Kasım Gülek Ekinci ve anne Hatice Kılıç ise sanıkların tamamından şikayetçi olduklarını belirtti.

Sanıklardan Bülent Akyüz savunmasında, "Öldürülen Oğuzhan ile benim bir tanışıklığım bir husumetim yoktur. Ben cesedin yerini gösterdim diye suçlanıyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 yıl önce kaybolan kuaför Oğuzhan Ekinci'nin, kendisi gibi kayıp kız arkadaşı Gülşen Yüksel'in ağabeyleri ve arkadaşları tarafından 4 gün boyunca işkence edilerek öldürüldüğünü belirlemişti.



İşkence sırasında fenalaşınca doktora tedavi ettirildiği, ardından da işkenceye devam edildiği belirlenen genç kuaföre ait kemik parçaları, geçen yıl 11 Ağustos'ta Mersin'in Silifke ilçesindeki arazide üzerine beton dökülmüş mezarda bulunmuştu.



İddianamede, kayıp Gülşen Yüksel hakkında ailesinin başvuruda bulunmadığına işaret edilerek öldürüldükten sonra cesedinin ortadan kaldırıldığının değerlendirildiği belirtilmişti.

Sanıklardan Cengiz Yüksel, duruşmada kardeşi Gülşen Yüksel'in yaşadığını söylemişti. Gülşen Yüksel de ikinci duruşmaya gelip yaşadığı olayları ayrıntılarıyla anlatmıştı.