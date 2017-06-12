Kayıp kadın ölü bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir gün önce kaybolan zihinsel engelli kadın, evinin arkasındaki foseptik çukurunda ölü bulundu.
İddiaya göre, Doğanca Mahallesi, Çınarlık Sokak'ta ağabeyiyle yaşayan zihinsel engelli Kurthanım Aktaş (47), dün öğleden sonra ayrıldığı evine dönmedi.
Yakınları, Aktaş'ı sabah da aramaya devam etti. Aktaş, evinin arkasındaki üstü açık bırakılmış foseptik çukurunda ölü bulundu.
Aktaş'ın cesedi yakınları tarafından çukurdan çıkartıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından Aktaş'ın cesedini otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna gönderdi.