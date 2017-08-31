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Kayıp kadının cesedi gölde bulundu

- Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dünden beri haber alınamayan sara hastası olan ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen kadının cesedi, AFAD ekiplerince sulama göletinde bulundu

Kayıp kadının cesedi gölde bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, kayıp olduğu belirtilen kadının cesedi sulama göletinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçalı köyünde yaşayan, sara hastası olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 38 yaşındaki Mevlüş Deveci'den dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Köyden bazı kişilerin Deveci'yi en son köyün yakınlarındaki Kapıköyü Sulama Göleti çevresinde gördüğünü belirtmesi üzerine bölgeye Sivas'tan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci koordinesindeki dalgıçlar, suda yaptıkları yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonucunda Mevlüş Deveci'nin cansız bedenine ulaştı.

Yaklaşık 1,5 ay önce evlendiği öğrenilen Deveci'nin cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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