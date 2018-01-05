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Kayıp kişinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü iddiası

- Ordu'da 2007 yılında kaybolan kardeşini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı - Şüphelinin, kardeşinin cesedini attığını söylediği dere kenarında keşif yapıldı

Kayıp kişinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü iddiası

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 11 yıl önce kaybolan kardeşini öldürüp cesedini dere kenarına attığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Yavaş Mahallesi'nde 2007 yılında 26 yaşındayken ortadan kaybolan Mustafa Y'den bir daha haber alınamadı.

Ailesinin yeniden yaptığı başvuruyu değerlendiren Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Y'yi öldürdüğünden şüphelenilen ağabeyi H.Y, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Suçunu itiraf eden H.Y'ye (45), cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri nezaretinde keşif yaptırıldı.

Zanlının, kardeşinin cesedini attığını söylediği dere kenarında kazı çalışması yapıldı ancak daha önce meydana gelen heyelan nedeniyle herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Daha sonra olay yerine götürülen H.Y, savcıya verdiği ifadede şunları kaydetti:

"Eşimin evin önünde çalışırken bağırdığını duydum. Mustafa, arkadan eşime saldırmış. Hemen koşarak eşimi kurtardım ve bir süre boğuştuk. Daha sonra eve girdiğimde elindeki bıçakla ortanca oğlumu öldüreceğini söylüyordu. Ben de eve girerek tüfeğimi aldım ve kendisini dört defa uyardım ancak beni dinlemedi. Korkutmak amacıyla tetiğe bastım, yalnız seken kurşun kafasına isabet etmiş ve ölmüştü."

Savcı, zanlının eşi H.Y'nin de ifadesini almasının ardından keşfi sonlandırdı.

Şüphelinin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

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