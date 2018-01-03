Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya arzu yıldız ekonomi Mustafa Gürses
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

Kayıp kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması

- Gaziantep'te cesedi foseptik çukurunda bulunan yaşlı adamın öldürülmesiyle ilgili görülen davada, maktulün torunu ile kızının sevgilisi müebbet, kızı ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı

Kayıp kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cesedi foseptik çukurunda bulunan yaşlı adamın öldürülmesiyle ilgili görülen davada yargılanan maktulün torunu ile kızının sevgilisine müebbet, kızına ise 17 yıl 6 yıl ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Ali Sönmez'in (78) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Fatma Tiryaki, Mahey Öztürk ve Ali Sönmez ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Fatma Tiryaki'nin ayrılıp babaevine döndüğü, maktul Ali Sönmez ile sorun yaşamaya başladıklarını, bunun üzerine Fatma Tiryaki'nin sevgilisi Öztürk'ten babasını öldürmesini istediğini belirterek, sanıklar Öztürk ile Sönmez her ne kadar suçu birbirlerine atsalar da güvenlik kamera kayıtlarında maktulün kaybolduğu gün sanıklarla hastaneden çıktıklarını belirtti.

Kamera kayıtlarında sanıkların maktulün cesedinin bulunduğu mevkiden geçtiklerinin tespit edildiğini aktaran savcı, sanıkların ayrıca olay yerinde cep telefonlarının sinyal verdiğini, diğer sanık Fatma Tiryaki ile olağan dışı görüşme kayıtlarının yer aldığını belirterek, sanıkların atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mahey Öztürk ile Ali Sönmez'e "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis, Fatma Tiryaki'ye de "öldürmeye azmettirme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Sönmez (78), 26 Ekim 2015'te Oğuzeli ilçesi Kayacık Barajı yakınlarında foseptik çukurunda öldürülmüş halde bulunmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Foseptik çukuruGaziantepMüebbet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5