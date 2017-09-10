Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Kayıp Suriyeli çocuğun cesedi aranıyor

- Sultangazi'de komşusu tarafından öldürüldükten sonra çöp konteynerine atıldığı belirlenen 8 yaşındaki çocuğun cesedinin bulunması için katı atık depolama alanında arama başlatıldı

Kayıp Suriyeli çocuğun cesedi aranıyor

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de, komşusu tarafından öldürüldükten sonra çöp konteynerine atıldığı belirlenen 8 yaşındaki Suriyeli çocuğun cesedinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Göktürk Mahallesi'ndeki İSTAÇ'a ait katı atık depolama tesisine gelen polis ekipleri, Read Aşram'ın cesedine ulaşabilmek için Sultangazi Belediyesinin çöplerinin döküldüğü yaklaşık bin metrekarelik alanda çalışma yapıyor. 10 bin ton çöp bulunan alanda İSTAÇ ekipleri kazı yaparken, polisler çöp poşetlerini tek tek kaldırarak maktulün cesedini arıyor.

Alanda 3 günlük çöp bulunduğu, bu nedenle arama çalışmalarının uzayabileceği öğrenildi.

- Olay

Suriyeli Read Aşram (8), 4 gün önce ailesine "bakkala gidiyorum" diyerek evden ayrılmış, kendisinden haber alınamaması ve ailenin kayıp başvurusu doğrultusunda Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sultangazi Araştırma Büro ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Mahalleli ile görüşen ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Aşram'ın son olarak Afganistanlı komşusu Asad Khan'ın yanında olduğunu saptamıştı.

Gözaltına alınan Khan, ifadesinde suçunu itiraf ederken, kandırarak evine götürdüğü çocuğu boğarak öldürdüğünü, ardından da cesedi el arabası ile yaklaşık 700 metre ilerideki çöp konteynerine attığını ileri sürmüştü.

Yapılan incelemede cesede ulaşılamamış, konteynerin boşaltıldığı belirlenmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfganAsad KhanKayıp ÇocukRead AşramSuriye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5