Kayıp Suriyeli çocuğun cesedi aranıyor

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de, komşusu tarafından öldürüldükten sonra çöp konteynerine atıldığı belirlenen 8 yaşındaki Suriyeli çocuğun cesedinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Göktürk Mahallesi'ndeki İSTAÇ'a ait katı atık depolama tesisine gelen polis ekipleri, Read Aşram'ın cesedine ulaşabilmek için Sultangazi Belediyesinin çöplerinin döküldüğü yaklaşık bin metrekarelik alanda çalışma yapıyor. 10 bin ton çöp bulunan alanda İSTAÇ ekipleri kazı yaparken, polisler çöp poşetlerini tek tek kaldırarak maktulün cesedini arıyor.

Alanda 3 günlük çöp bulunduğu, bu nedenle arama çalışmalarının uzayabileceği öğrenildi.

- Olay

Suriyeli Read Aşram (8), 4 gün önce ailesine "bakkala gidiyorum" diyerek evden ayrılmış, kendisinden haber alınamaması ve ailenin kayıp başvurusu doğrultusunda Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sultangazi Araştırma Büro ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Mahalleli ile görüşen ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Aşram'ın son olarak Afganistanlı komşusu Asad Khan'ın yanında olduğunu saptamıştı.

Gözaltına alınan Khan, ifadesinde suçunu itiraf ederken, kandırarak evine götürdüğü çocuğu boğarak öldürdüğünü, ardından da cesedi el arabası ile yaklaşık 700 metre ilerideki çöp konteynerine attığını ileri sürmüştü.

Yapılan incelemede cesede ulaşılamamış, konteynerin boşaltıldığı belirlenmişti.