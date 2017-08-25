Kayıp yaşlı adamın cesedi barajda bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de dün kaybolan yaşlı adamın cesedi barajda bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün Bademlik Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Alaattin İnan'dan (76) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri kent merkezinde yaptığı çalışmada İnan'ı bulamadı.
Kırklareli Barajı Çağlayan mevkinde su içerisinde ceset gören amatör balıkçılar polise bilgi verdi.
Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince sudan çıkarılan cesedin İnan'a ait olduğu belirlendi.
İnan'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.