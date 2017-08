Kayısı istifçilerinin zorlu gece mesaisi

ERZİNCAN (AA) - YAKUP BAKAR - Erzincan’da kayısı istifçileri, toplanan ürünlerin fabrikalara ulaşmasını sağlamak için gece mesaisi yapıyor.

Erzincan'a 10 kilometre mesafede üzüm ve kiraz üretiminin yaygın bir şekilde yapıldığı Üzümlü ilçesi, hasadı devam eden kayısısıyla da bölgede “istifçilik” adı altında çevre il ve ilçelerden gelen işçilere ekmek kapısı olmayı sürdürüyor.

Bu amaçla ilçeye gelen işçiler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği yörede sofralık tüketim ve meyve suyu yapımında kullanılmak üzere toplanan kayısının yükleme işlerini gece yapıp, sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışıyor.

Hasadı 40 gün süren kayısının tonunu 15 lira karşılığında kamyon ve tırlara yükleyen istifçiler, her gün onlarca ton kayısının fabrikalara ulaşmasını sağlıyor. Her aracın yüklenmesi için ikişerli ekipler oluşturan işçiler, yaptıkları bu yüklemenin ardından her ton için kişi başına 7,5 lira kazanç elde ediyor.

Kayısı istifçisi Muhsin Başgöl, sabah erken saatlerde diğer işçiler tarafından toplanan kayısının belirli noktalarda biriktirildiğini söyledi.

- "Günde 30 ton kayısı yüklüyoruz"

Havanın çok sıcak olması nedeniyle toplanan kayısının araçlara yüklenmesinin zor olduğunu ve bu nedenle gece çalıştıklarını belirten Başgöl, şöyle konuştu:

"Kayısı sabah toplanıyor, akşam da burada yükleme yapıyoruz. Sabah sıcak olduğu için yükleme yapamıyoruz. Akşam serin oluyor, daha güzel çalışma imkanımız oluyor. Yorucu bir işçiliğin ardından fabrikaya giden kayısı günlük tüketim için hazırlanmasının yanında meyve suyu da oluyor. Sezonumuz 40 gün ve bugünlerde 30 ton kayısı yüklüyoruz. Mesaimiz yaklaşık 8 saat sürüyor. En az iki aracın yüklemesini yapıyoruz. Ekmeğimizi bu şekilde kazanmaya çalışıyoruz."

Diğer istifçi Oğuzhan Kılıç ise gece çok yoğun mesai yaptıklarını anlattı. "Ağır bir yük altında çalışıyoruz" diyen Kılıç, bir kasa kayısının yaklaşık 30 kilogram olduğunu ve günde yaklaşık 30 ton yüklediklerini söyledi.

Kılıç, her gece 8 saat aralıksız mesai yaptıklarını ifade ederek, "40 gün boyunca da böyle sürecek. Bir tır veya kamyonu iki kişi yüklüyoruz. Tonunu 15 liradan yüklediğimiz kayısıdan kişi başına 7,5 lira kazanıyoruz. Zor ama severek çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.