Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Kayısı istifçilerinin zorlu gece mesaisi

- Erzincan’da başlayan kayısı hasadının ardından istifçilik yapan işçiler, toplanan ürünü kamyon ve tırlara yükleyerek fabrikalara gönderilmesi için sabahın ilk ışıklarına kadar çalışıyor - Kısa süren hasat döneminde günde yaklaşık 30 ton kayısı yükleyen işçiler ton başına 15 lira alıyor - Kayısı istifçisi Başgöl: - "Gün içinde hava sıcak olduğu için yükleme yapamıyoruz. Akşam serin daha güzel çalışma imkanımız oluyor. Yorucu bir işçiliğin ardından fabrikaya giden kayısı günlük tüketim için hazırlanmasının yanında meyve suyu da oluyor"

Kayısı istifçilerinin zorlu gece mesaisi

ERZİNCAN (AA) - YAKUP BAKAR - Erzincan’da kayısı istifçileri, toplanan ürünlerin fabrikalara ulaşmasını sağlamak için gece mesaisi yapıyor.

Erzincan'a 10 kilometre mesafede üzüm ve kiraz üretiminin yaygın bir şekilde yapıldığı Üzümlü ilçesi, hasadı devam eden kayısısıyla da bölgede “istifçilik” adı altında çevre il ve ilçelerden gelen işçilere ekmek kapısı olmayı sürdürüyor.

Bu amaçla ilçeye gelen işçiler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği yörede sofralık tüketim ve meyve suyu yapımında kullanılmak üzere toplanan kayısının yükleme işlerini gece yapıp, sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışıyor.

Hasadı 40 gün süren kayısının tonunu 15 lira karşılığında kamyon ve tırlara yükleyen istifçiler, her gün onlarca ton kayısının fabrikalara ulaşmasını sağlıyor. Her aracın yüklenmesi için ikişerli ekipler oluşturan işçiler, yaptıkları bu yüklemenin ardından her ton için kişi başına 7,5 lira kazanç elde ediyor.

Kayısı istifçisi Muhsin Başgöl, sabah erken saatlerde diğer işçiler tarafından toplanan kayısının belirli noktalarda biriktirildiğini söyledi.

- "Günde 30 ton kayısı yüklüyoruz"

Havanın çok sıcak olması nedeniyle toplanan kayısının araçlara yüklenmesinin zor olduğunu ve bu nedenle gece çalıştıklarını belirten Başgöl, şöyle konuştu:

"Kayısı sabah toplanıyor, akşam da burada yükleme yapıyoruz. Sabah sıcak olduğu için yükleme yapamıyoruz. Akşam serin oluyor, daha güzel çalışma imkanımız oluyor. Yorucu bir işçiliğin ardından fabrikaya giden kayısı günlük tüketim için hazırlanmasının yanında meyve suyu da oluyor. Sezonumuz 40 gün ve bugünlerde 30 ton kayısı yüklüyoruz. Mesaimiz yaklaşık 8 saat sürüyor. En az iki aracın yüklemesini yapıyoruz. Ekmeğimizi bu şekilde kazanmaya çalışıyoruz."

Diğer istifçi Oğuzhan Kılıç ise gece çok yoğun mesai yaptıklarını anlattı. "Ağır bir yük altında çalışıyoruz" diyen Kılıç, bir kasa kayısının yaklaşık 30 kilogram olduğunu ve günde yaklaşık 30 ton yüklediklerini söyledi.

Kılıç, her gece 8 saat aralıksız mesai yaptıklarını ifade ederek, "40 gün boyunca da böyle sürecek. Bir tır veya kamyonu iki kişi yüklüyoruz. Tonunu 15 liradan yüklediğimiz kayısıdan kişi başına 7,5 lira kazanıyoruz. Zor ama severek çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ErzincanKayısıÜzümlü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5