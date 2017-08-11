Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılandığı duruşmaya devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Saime Ateş Mesutoğlu ve Hüseyin İzci ile Siverek T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Fikret Bağı hazır bulunurken, başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu olan sanıklar Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Nursel Eser, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Deniz, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkemede hazır bulunan tanıklardan Serhat Savuci, Serhat Dağlı ve Hakan Çelik'in ifadelerine başvuruldu.

Siverek Cezaevinden mahkeme heyeti karşısında ifadesi alınması talebi üzerine getirilen Fikret Bağı, aynı cezaevinde kaldığı tutuklu sanık Tahsin Erdaş tarafından ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek tahliyesini istedi. Tutuklu sanık Tahsin Erdaş ise suçlamaları reddetti.

Mahkemede savunmalarını yapan tutuklu sanıklardan Tahsin Erdaş, Fikret Bağı, Devran Aslan, Vedat Erol, Zuhal Dalçin, Nursel Eser, Zinet Erdaş, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Deniz üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Saime Ateş Mesutoğlu ve Hüseyin İzci de olayla ilgileri ve bilgilerinin bulunmadığını ileri sürerek, beraatlarını talep etti.

İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği yetkili avukatları ile müşteki avukatları, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep ederek, tüm sanıklar hakkında şikayetlerinin sürdüğünü belirtti.

Sanık avukatları da tutuklu ve tutuksuz yargılanan müvekkillerine atılı suçları reddederek tahliye ve beraatlerini talep etti.

-Safitürk'ün babası duruşmaya katıldı

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk, duruşma salonunda hazır bulundu. Baba Safitürk, Derik'te oğlundan ziyade devletin katledildiğini belirtti.

Olayın sadece Derik ile sınırlı olmadığını belirten Safitürk, "Benim çocuğum yaptığı hizmetlerden dolayı katledilmiştir. Benim çocuğum Derik'e hizmet etmek için gelmişti. Benim çocuk devletin kaynaklarını başkalarına peşkeş çekmediği için katledilmiştir." dedi.

Duruşmada hazır bulunan şehit Kaymakam'ın ablası Ayşe Türkhan, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, bazı tanıkların da ifadesinin alınması ve şehit Kaymakam Safitürk'ün yakın koruması polis memuru Mehmet Kahraman'ın zorla getirilmesi yönünde karar verdi.

Tutuklu sanık Devran Aslan'ın kaldığı ceza evinde baskı altında olabileceği gerekçesiyle başka ceza evine nakline karar vererek duruşmayı 2 Ekim saat 10.00'a erteledi.

Duruşmayı ayrıca, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi ,Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir'de izledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Baği, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu malına zarar vermek", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Derik Kaymakamlığındaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü.