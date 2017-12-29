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Kaymakamlık 273 ailenin yüzünü güldürdü

- Sason Kaymakamlığınca, evleri yıkılma tehlikesi geçiren 14 aileye yeni ev yapıldı, 184 ailenin evi onarıldı, 75 aileye de eşya yardımında bulunuldu - Yeni ev sahibi olan Barış: - "Allah Türkiye'mizden, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Devletimizin desteği olmasaydı, biz çocuklarımızla dışarıda kalacaktık"

Kaymakamlık 273 ailenin yüzünü güldürdü

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakamlıkça, evleri yıkılma tehlikesi geçiren 14 aileye yeni ev yapıldı, 184 ailenin evi onarıldı, 75 aileye de eşya yardımında bulunuldu.

Sason Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ilçe merkezi ve köylerde oturan yardıma muhtaç ailelere yardımlar sürüyor.

Kaymakam Ökkeş Beyaz, ilçe genelinde muhtaç olan ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Temel barınma ihtiyaçların karşılanması kapsamında ilçede yardıma muhtaç 14 aileye betonarme ev yapıldığını, evlerin ailelere teslim edildiğini kaydeden Beyaz, 184 ailenin evinin onarıldığını, 75 aileye de eşya yardımında bulunduklarını bildirdi.

Beyaz, "Önümüzdeki süreçte de Kaymakamlık olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların başta barınma sorununu olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Ev yardımı alan vatandaşlardan Gürpınar köyünde oturan İlhami Barış da "Allah Türkiye'mizden, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Devletimizin desteği olmasaydı, biz çocuklarımızla dışarıda kalacaktık. Evimiz yoktu." diyerek ev sahibi almaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Dereköy'den Ayten Yıldırım da daha önce yıkılmak üzere olan bir evde yaşadıklarını, evde can güvenliklerinin bulunmadığını anlatarak "Sağ olsunlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeleri gelip kontrol ettiler. Daha sonra Kaymakamlık bize ev yaptı. Şimdi eşim ve çocuklarımla mutlu, huzurlu ve can güvenliğimizi hissederek yaşıyoruz. Devletimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Dereköy'ün Şahinli mezrasında oturan Salih Yılmaz da daha önce kaldıkları evin kullanılamaz durumda olduğunu, Kaymakamlık tarafından yapılan yeni eve taşındıklarını ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

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