Kaymakamlık işlerini belediyeye verdi kar etti

KASTAMONU (AA) - Tosya'da, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projelerinin belediye tarafından gerçekleştirilmesi, kamunun daha fazla iş yapmasını ve kar etmesini sağladı.

Köylere Hizmet Götürme Birliğinin geçtiğimiz yıl ilçede yapması gereken içme suyu, depo bakımı, onarımı ve isale hattı çalışması ile köylerin yollarının bakımı Kaymakamlık tarafından Tosya Belediyesine ihale edildi. Belediye tarafından yapılan işler zamanında teslim edilirken, daha uygun fiyata yapılması nedeniyle kamu kara geçti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında KÖYDES ödeneğinin 2 milyon 300 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Ödeneğin iki ana başlığa ayrıldığını belirten Pişkin, "1 milyonluk kısmı ilçeye bağlı 29 köyün içme sularının depo bakımı, onarımı, isale hattı ve sondajına ayırmıştık. Geriye kalan 1 milyon 300 bin liralık kısmı köy yollarının bakımı ile birinci ve ikinci kat asfalta ayrılmıştı." dedi.

Daha önceki yıllardan farklı bir çalışma hayata geçirdiklerini ifade eden Pişkin, şöyle devam etti:

"Bu sene farklı bir uygulamayı hayata geçirdik. Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde KÖYDES kapsamında yapılması gereken işlerle ilgili Kaymakamlığımız ve Belediye arasında protokol yaptık. Türkiye'de daha önceki yıllarda buna benzer bir uygulama kayıtlara geçmemiş. Örnek bir uygulama oldu. Müteahhitler yerine tüm işlerin yapımını belediyeye devrettik. Belediye yüklenici firma gibi bütün işleri üstlendi."

Bölgenin altyapısını bilen bir kuruluşun bu işleri yapmasının önemli olduğunu vurgulayan Pişkin, "Belediye başkanımız yapılan işlere ömür boyu garanti veriyor." diye konuştu.



Kamunun kar ettiğinin altını çizen Pişkin, şunları kaydetti:

"Biz, bu işleri müteahhide ihale etmiş olsaydık sağlıklı yapılabilmesi için azami kırım miktarı yüzde 35 civarındaydı. Normalinden daha fazla bir kırımla işler tamamlandı. Belediye Başkanımız yüzde 50 kırım yaptı. 40 kilometre yapacağımız asfaltı 80 kilometre yaptık. Bundan belediye kazanırken hem de belediyenin altyapısını güçlendirmek adına makine aldı. Kaymakamlık, Belediye uzun vadede de Tosya kazandı. Yollarda çıkabilecek sıkıntıların tamiri için de belediyeden taahhüt aldık."

- "Tüm işleri başarıyla yerine getirdi"

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin de Türkiye'de ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Şahin, şunları aktardı:

"1. kat 25 kilometre, 2. kat 55 kilometre yol yaptık. Bunun yanında köylerin depolarının ıslahı, içinin düzenlemesi, bakımı gibi işleri biz aldık. 80 kilometrelik yol yapımının tamamını bitirdik. Su depolarındaki çalışmaları bitirdik. Türkiye'de ilk kez uygulanacağı için başlangıçta başarılı olup olmama konusunda endişe etmiştik. Belediyemizin iş makinesi ve ekipmanları bazen aralıksız çalıştı. KÖYDES kapsamında aldığımız tüm işleri başarı ile yerine getirdi. KÖYDES çalışmalarını yaparken merkezdeki çalışmalarımız da aralıksız devam etti."

Belediyenin lojistik altyapısını güçlendirdiklerini dile getiren Şahin, "Kum ocağımızda ihtiyaç duyduğumuz taş kırma, kum eleme, altyapı malzemesi üretme, yaya kaldırımı, kilit parke ve bahçe bordürü gibi ürünleri üretebiliyoruz." dedi.

Şahin, protokol sayesinde belediyenin imkanları güçlenirken, elindeki imkanları köylere hizmet olarak sunma şansı yakaladığını belirtti.