"Kaynakların ihanete aktarılması bu milletin en büyük sıkıntısıdır"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "20 yılın ihaneti ve kaynakların ihanete aktarılması, bu milletin en büyük sıkıntısı ve bugün karşılaştığı sorunların nedenidir." dedi.

Vali Güzeloğlu, beraberinde Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Lice Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Sinan Başak ile görüştü.

Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kurum müdürleri ve muhtarlarla bir araya gelen Güzeloğlu, insanlarla bütünleşip kenti en iyiye götürmek için gayret edeceklerini belirtti.

Yapılan yatırımlar ve kamu hizmetlerini yerinde görmek adına Lice'ye geldiklerini aktaran Güzeloğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir büyük devlet olarak bu büyük milletle kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade etti.

Başta terör örgütü PKK olmak üzere içte ve dışta hiçbir ihanet ve terör örgütünün, bu büyük yürüyüşü ne durdurabileceğini ne de engelleyebileceğini vurgulayan Güzeloğlu, "Kendi ihanetlerinde yok olup gitmeye mahkum olarak milletin nezdinde, indinde ve inancımızda hem bu hem de ebedi alemde en ağır ve rezil bir düzeye mahkum olarak tükenecek, yok olup gidecekler. Bu millete ihanet etmenin bedelini ödediler, ödeyecekler." dedi.

İlçede 300 kişiye iş ve aş sağlayacak fabrikanın terör örgütü PKK yüzünden kapandığına dikkati çeken Güzeloğlu, ilçede yaşayan gençlere işsizliğin reva görülemeyeceğini dile getirdi.

Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Buraya yatırım yapan ve kaynak aktaran insanlar en yüksek teknolojiyle bu fabrikaları Lice'ye kurdular. Bu memleketin insanları iş bulsun, güç sahibi olsun ve geleceğe güvenle baksınlar diye. 300 kişi sadece çalışanlar. Onlardan iş alanları, fabrikaya üretim yapanları hesap etseniz binleri, iki binleri bulacak. Bu da Lice'nin meselesini çözmüş olacaktı. Peki neden? Çünkü bu memleketin ve milletin ne hayrına ne yararına hiçbir noktada yoklar da onun için."

- "Devlet yatırımlarına ve hizmetine devam ediyor"

Devletin kararlılığı, asker, polis ve güvenlik korucularının kahramanlığıyla ilçede terör tehdidinin bertaraf edildiğini vurgulayan Güzeloğlu, Lice'de huzur ve güvenin hakim olduğunu bildirdi.

Devlete ve millete ihanet eden herkesin hukukun hak ettiği cezaya çarptırılacağına dikkati çeken Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Devlet yatırımlarına ve hizmetine devam ediyor. Fabrikaların yeniden açılması için yoğun bir çaba ve çalışma içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda bu fabrikaları hayata, tekrar çalışmaya ve üretime konu etmenin gayreti içindeyiz. 2018 yılı içerisinde bunu başaracağımıza inanıyorum. Güvenlikten yana bir kaygımız yok. Şimdi ekonomik olarak bu fabrikalarımızın sahipleriyle konuşuluyor. Her ne olursa olsun inşallah bir dahaki gelişimizde Lice artık nüfus, göç veren bir yer olmayacak. Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın nüfusu artıyor. Lice'de durum nasıl? Düşüyor. 70 mahalle var ama toplamda yaklaşık 20 bin nüfusu var. Böyle şey olur mu? Şimdi bu göçü tersine çevirmek, inşallah kalkınmayı yerinde, Lice'de bu bölgede sağlamak bizim temel hedefimiz."

İlçedeki en büyük temel meselenin alt yapı, yol, su ve kanalizasyon olduğunu bildiren Güzeloğlu, bu konuların Türkiye'nin birçok bölgesinde çözülüp mesele olmaktan çıktığını aktardı.

Güzeloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çünkü oralarda aktarılan kaynaklar, millete hizmet için gönderilen kaynaklar yine millete harcandı da onun için. Bizde hizmet olsaydı bugün bu sorunlar olur muydu? Millete hizmet için aktarılan kaynaklar, bütçe imkanları yol, hizmet, alt yapı, kanalizasyon için harcansaydı bugün yaşadığınız sorunlar olur muydu? Olmazdı. 20 yılın ihaneti ve kaynakların ihanete aktarılması bu milletin en büyük sıkıntısı ve bugün karşılaştığı sorunların nedenidir. Ama son 1,5 yıldır belediyelerdeki kayyum arkadaşlarımız cansiparane bir şekilde çalışıyor. Milletin kaynağını millete harcıyor. İnşallah bunları daha ileriye götüreceğiz."

- "Geçen yıl tarihin en büyük alan operasyonunu yaptık"

Terör örgütü PKK ve işbirlikçilerinin devlete ve millete en büyük ihanetlerinden birinin uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti üzerinden bu milleti zehirlemek ve nesli yok etmek olduğuna işaret eden Güzeloğlu, ilçenin bu noktada en büyük ihanetlerin yapıldığı yerlerden biri olduğunu anlattı.

Güzeloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçen yıl tarihin en büyük alan operasyonunu yaptık, kararlılıkla ihanetin ve terör örgütlerinin uyuşturucu ve uyuşturucu üzerinden yaptığı ihaneti yok ettik. Mücadelemiz kararlılıkla en net şekilde devam ediyor. Bu konuda en ufak bir müsamahamız yok. Bu milleti, bu milletin evlatlarını zehirleyen, nesli tehdit eden, yok etmeye konu eden bu anlayışla en az silahlı terörist kadar kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bir daha asla bu ihaneti, ekimi ve ticareti yapanlar fırsatı bulamayacaklar. Bu memleketin evlatlarını yaşarken yok etmeyi, nesli imha etmeyi başaramayacaklar."

- 94 ton esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Demir ise narkoterör ve teröristle mücadele kapsamında operasyonların vatandaşların güvenliği ve huzur ortamının tesisiyle ilgili kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"2017 yılı içerisinde il genelinde çocuklarımızı zehirleyecek 94 ton esrar ele geçirildi. 7,5 milyon kök Hint keneviri de yerlerinde bulunarak imha edildi. Teröristle, narkoterörizmle mücadele konularında herhangi bir taviz verilmeksizin ve bölge insanımızı odağa alarak onlara da zarar vermeksizin bu faaliyetlere devam edilecektir."