Kayseri Gastronomi Turizminde atağa geçmeye hazırlanıyor

Kayseri, iki gün sürecek ve halka açık olan etkinlikte, Sahrap Soysal, Cüneyt Asan, Murat Bozok, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor, Ebru Baybara Demir gibi ülkemizin gastronomi alanında en önemli şeflerini, alanında uzman konuşmacıları ve gazetecileri ağırlayacak.

Anadolu’nun lezzet başkentlerinden Kayseri, 16-17 Kasım tarihlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek «Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı»na hazırlanıyor. Çalıştayda belirlenecek olan yol h aritası çerçevesinde Kayseri mutfağını dünyaya tanıtma çalışmalarına hız verilecek. Murat Bozok (Şef), Eyüp Kemal Sevinç (Şef, EKS Mutfak Kurucusu),Yunus Emre Akkor (Şef, Yazar), Ebru Baybara Demir (Şef, Sosyal Girişimci), Zeynep Kakınç (Mutfak Dostları Derneği Başkanı), Osman Serim, (MDD Başkan Yrd.,TKKAD Başkan Yrd. , F&B danışmanı), Ahmet Örs, (Gazeteci, Gastronomi Yazarı), Ebru Koralı, (TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi , Global Gastroekonomi Zirvesi Komite Başkanı), Tayyar Zaimoğlu, (ÇUKTOB Başkanı, TURYİD ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi) gibi ülkemizin gastronomi sektörünün önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı çalıştayda, yan etkinlikler olarak Kayseri mutfağını tanıtan atölye çalışmaları yapılacak. Ünlü TV yıldızı yemek yazarı Sahrap Soysal ve ünlü et ustası Cüneyt Asan’ın yerel şeflerle beraber yapacakları atölye çalışmaları, renkli anlara sahne olacak.

İçeriği Türkiye’nin gastronomi alanındaki tek ajansı olan Logos İletişim tarafından hazırlanan etkinliğin ana hedefi, bugünkü Kayseri coğrafyasında turizm ve gastronomi başlıkları üzerinde tüm tarafların içinde olacağı bir tartışma yaratarak, yereldeki dinamikleri ve paydaşları bu alanda harekete geçmeye yöneltmek olacak.

Kayak turizminin yanı sıra sağlık turizmi, doğa turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, balon turizmi ve gastronomi turizmini de daha etkin hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Düzenlediğimiz Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın ardından Kayseri’nin avantajlarını ve değerlerini ön plana çıkararak ekonomiyi canlandırma konusundaki bir başka çalışmamız da gastronomi üzerine olacak. Kayseri mutfağının çok önemli yemekleri var. Sucuk ve pastırmayla yapılan yüzlerce lezzetin yanı sıra mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzete sahibiz. Bu lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak amacıyla 16-17 Kasım tarihlerinde düzenleyeceğimiz “Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı”nın ardından çalışmalarımıza hızla başlayacağız" dedi.

Çalıştay sonunda paydaşların katılımıyla hazırlanacak «Sonuç Bildirgesi», gastronomi turizmi anlamında kentin izlemesi gereken yol haritasını ortaya koymaya yardımcı olacak.