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Kayseri'de 272 kilogram esrar ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 272 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Mardin ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler A.E. (54) ve O.E'nin (52) Mardin'den kamyona yükledikleri esrar maddesini batı illerine götürecekleri...

Kayseri'de 272 kilogram esrar ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 272 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Mardin ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler A.E. (54) ve O.E'nin (52) Mardin'den kamyona yükledikleri esrar maddesini batı illerine götürecekleri bilgisi üzerine ortaklaşa operasyon düzenledi.

Takip edilen ve Ankara karayolu üzerinde durdurulan iki araçta narkotik dedektör köpeği "Kama" ile yapılan aramada, kamyonun kasasında bulunan kepek torbalarının altına gizlenmiş daralı ağırlığı 272 kilogram gelen kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.E. ve O.E'nin Mardin İl Emniyet Müdarlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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EsrarKayseriOperasyon
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