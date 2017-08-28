Kayseri'de araç hırsızlığı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çok sayıda araç çalan 2 zanlıdan biri gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ile Oto Hırsızlığı büro amirlikleri, 17-27 Ağustos'ta meydana gelen 7 farklı olayda, otomobil, traktör, kamyon, hidrolik kırıcı, forklift gibi iş makineleri, römork, tarım aletleri ve akü hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve 2 zanlının eşkalini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.O'yu (24) gözaltına aldı. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan çalınan araç ve malzemelerin tamamı bulunarak sahiplerine teslim edildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 2 zanlının iş makinelerinin bulunduğu açık alana gelerek burada bulunan iş makinesinin aküsü ile traktörü çalmaları yer alıyor.