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Kayseri'de avukatlara yönelik FETÖ operasyonu

- Biri kadın 3 avukat gözaltına alındı

Kayseri'de avukatlara yönelik FETÖ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, biri kadın 3 avukat gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Kayseri Barosu avukatlarından A.O.T, B.S.Ç ve F.A hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince A.O.T ve F.A dün, B.S.Ç ise bugün gözaltına alındı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen B.S.Ç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FetöKayseri
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