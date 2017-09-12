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Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

- Aralarında eski İncesu Emniyet Müdürü Çalışkan'ın da bulunduğu 5 sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçlamasıyla yargılanan 5 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar eski İncesu Emniyet Müdürü Ziya Çalışkan, eski polisler Metin Ak ve Naim Yıldırım ile tutuksuz yargılanan Yusuf Şerifoğlu ve Abdulsamet Arslantaş hazır bulundu.

Sanıklardan Çalışkan, savunmasında yaklaşık 30 yıldır emniyette hizmet ettiğini söyledi. Bir dönem yayınlanan "Behzat Ç." dizisindeki gibi sokak polisliği yaptığını da anlatan Çalışkan, örgütün haberleşme programı ByLock'u telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını iddia etti.

7 aydır tutuklu bulunduğunu belirten Çalışkan, "Bu örgütle ne organik ne de inorganik bir bağım var. ByLock'u kesinlikle yüklemedim ve kullanmadım. Kalp yetmezliğim var ve iki çocuğum böbrek hastası. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Çalışkan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadıklarını savunarak, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları da aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

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CezaFetöKayseri
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