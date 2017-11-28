Kayseri'de hakimin bıçakla yaralanması davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, boşanma aşamasındaki karısıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla, davalarına bakan hakimi bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın duruşmasında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Erkan Ç. ve avukatı hazır bulundu.

İfadesinde, harita teknisyeni olduğunu, 2 çocuğu bulunduğunu, yaklaşık 2,5 yıldır Etiyopya'da çalıştığını anlatan Erkan Ç, 6 ayda bir Kayseri'ye geldiğini ve iki hafta kaldıktan sonra yeniden çalıştığı yere döndüğünü anlattı.

Eşinin boşanma davası açtığından haberi olmadığını belirten Ç. şöyle konuştu:

"Boşanma davamı e-devlet'ten öğrendim. Eşime neden boşanma davası açtığını sordum ama bana tatmin edici bir cevap veremedi. Yurt dışına gittiğim için ruhen etkilendiğini ve bu nedenle boşanma davası açtığını düşündüm. İkna için uğraştım, olmadı. Mahkemece hakkımda uzaklaştırma tedbiri konulduğunu bilmiyordum, kendisinden öğrendim. Olaydan 20 gün önce Türkiye'ye geldim. Amcamla beraber barışmak için eve gittim, görüşmede çocuklarımın da bana yaklaşımlarında bir tuhaflık hissettim. Tüm uğraşlarıma rağmen barışmayarak daha fazla ısrar etmem halinde polisi arayacağını söyledi. Bunun üzerin biz de evden ayrıldık. Kalacak yerim olmadığı için 17-18 gün kiraladığım araçta yatıp kalktım. Arada bir çocukları görüyordum."

Okulların açıldığı üçüncü gün çocukları okula götürmek üzere eve geldiğini, eşini ve çocuklarını bulamayınca bakmak için eve yakın olan parka gittiğini dile getiren Ç, şöyle devam etti:

"Parktaki çardakta iki kişinin oturduğunu gördüm. Arkadan yaklaştım, önlerine geçtim. Uygunsuz vaziyette görünce telefonla fotoğraflarını çektim. Aramızda kavga çıktı, bayıldığımı zannettiler. Müşteki, cep telefonumu alıp kaçtı. Kiralık araçta bulanan meyve bıçağımı alarak ben de peşinden gittim. Kendisini takip ettiğimin farkında değildi, sürekli telefonda birileriyle konuşuyordu, birilerini çağırdığını düşündüm. 30-40 dakika takipten sonra elimi omzuna attım, yumruk atmaya başladı. Ben de yanımda bulunan bıçağı aldım, sallamaya başladım. İsabet edip etmediğini bilmiyorum. Bir kez vurdum, bıçakladığımı anlayınca kaçtım."

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Erkan Ç'nin eşi Anna Ç. ise sanık eşinden hakaret ve şiddet gördüğünü, kıskançlık nedeniyle çalışmasına izin vermediği için aralarında geçimsizlik olduğunu belirtti.

Boşanma davası açınca müşteki hakim ile tanıştığını, hakimin kendisine ve çocuklarıma nafaka bağladığını ve eşi için uzaklaştırma kararı verdiğini ifade eden Anna Ç, "Boşanma davası devam ederken müşteki aile hakimi birden fazla kez cep telefonuyla beni aradı. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu. 'Eşin seni tehdit ediyor mu?' diye sordu. İki defa kafede buluştuk, çay içtik. Aramızda duygusal yakınlaşma yoktu. Olay günü sabah saatlerinde yürüyüşe çıktım. Telefonla görüştüğüm müştekiye okuduğum kitabı vermek için buluştuk. Ben kitabı verirken eşim yanımıza geldi. Müşteki ile kavga etmeye başladı. Herkes kendi arabasına doğru gitti, ben de eve gittim. Sonrasını bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmada Anna Ç'nin boşanma davası avukatının da tanık olarak dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, mevcut delillerin toplandığını belirterek tutuklu sanık Erkan Ç'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, ağustos ayında yabancı uyruklu Anna Ç, kocası Erkan Ç'dan den boşanmak için Kayseri Aile Mahkemesinde dava açmış, mahkemeye geçici olarak görevlendirilen aile hakimi V.Ö, kocanın tedbir nafakası ödemesine ve 6 ay evden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Erkan Ç, bir süre sonra hakim V.Ö'yü, cep telefonu numarasını aldığı, mesajlaşmaya ve konuşmaya başladığı eşiyle parkta uygunsuz vaziyette gördüğü gerekçesiyle bıçakla yaralamış, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

HSK 1. Dairesinin kararnamesiyle Kayseri'den Diyarbakır'a gönderilen hakim V.Ö, HSK 2. Dairesi tarafından hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmıştı.