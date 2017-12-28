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Kayseri'de hakimin bıçakla yaralanması davasında karar

- Boşanma davalarına bakan hakimi, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla bıçaklayan sanığa, "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Kayseri'de hakimin bıçakla yaralanması davasında karar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, boşanma aşamasındaki karısıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla, davalarına bakan hakimi bıçakla yaralayan sanığa, "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Erkan Ç. ve avukatı hazır bulundu.

Savcı, esasa ilişkin görüşünde, sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Erkan Ç, bıçaklama olayının arbede sırasında istemeden olduğunu belirterek, "Eğer kasten öldürmeye teşebbüs gibi bir düşüncem olsaydı bıçakla bir defa değil, birden fazla kez vururdum." dedi.

Sanık avukatı ise müşteki aile hakimi V.Ö'nün 25 Aralık'ta ara celsede verdiği ifadesinde aynı zamanda boksör olduğunu söyleyerek, "Şayet sanık tutuklu kalmazsa can güvenliğim olmadığı için kendimi savunmak zorunda kalacağım." diyerek tehditte bulunduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık sanık Erkan Ç'ye, "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

- Olay

İddiaya göre, ağustos ayında yabancı uyruklu Anna Ç, kocası Erkan Ç'den boşanmak için Kayseri Aile Mahkemesinde dava açmış, mahkemeye geçici olarak görevlendirilen aile hakimi V.Ö, kocanın tedbir nafakası ödemesine ve 6 ay evden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Erkan Ç, bir süre sonra hakim V.Ö'yü, cep telefonu numarasını aldığı, mesajlaşmaya ve konuşmaya başladığı eşiyle parkta gördüğü gerekçesiyle bıçakla yaralamış, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

HSK 1. Dairesinin kararnamesiyle Kayseri'den Diyarbakır'a gönderilen hakim V.Ö, HSK 2. Dairesi tarafından hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmıştı.

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