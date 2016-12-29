Kayseri'de iki yolcu otobüsünün devrilmesi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde 2 otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 30 yolcu, tedavi için Kahramanmaraş'taki hastanelere getirildi.
Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Yeşilkent mevkisinde meydana gelen iki ayrı kazada yaralananlardan 28'i ambulanslarla Kahramanmaraş'ın Göksun Devlet Hastanesine, 2 kişi de Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.