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Kayseri'de iki yolcu otobüsünün devrilmesi

- Yaralılardan 30'u Kahramanmaraş'taki hastanelerde tedavi altına alındı

Kayseri'de iki yolcu otobüsünün devrilmesi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde 2 otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 30 yolcu, tedavi için Kahramanmaraş'taki hastanelere getirildi.

Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Yeşilkent mevkisinde meydana gelen iki ayrı kazada yaralananlardan 28'i ambulanslarla Kahramanmaraş'ın Göksun Devlet Hastanesine, 2 kişi de Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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