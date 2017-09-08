Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi caz festivali Lebogang Manyama
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

Kayseri'de iş yeri yangını

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ikinci el eşya satan dükkanda çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Çorakçılar Mahallesi Kartopu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci el eşya satılan zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle...

Kayseri'de iş yeri yangını

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ikinci el eşya satan dükkanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çorakçılar Mahallesi Kartopu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci el eşya satılan zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören iş yeri sahibi ve vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de üç katlı binayı saran yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Olay sırasında kimsenin bulunmadığı bina, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KayseriYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5