Kayseri'de kaçak sigara operasyonları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 40 bin paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, 37 bin paket kaçak sigara bulundu. Araç sürücüsü A.P. gözaltına alındı.
Aynı noktada durdurulan yolcu otobüsündeki F.B'nin çantasında da 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.