Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Kayseri'de kaçak sigara operasyonları

- Operasyonlarda 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de kaçak sigara operasyonları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 40 bin paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, 37 bin paket kaçak sigara bulundu. Araç sürücüsü A.P. gözaltına alındı.

Aynı noktada durdurulan yolcu otobüsündeki F.B'nin çantasında da 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kaçak SigaraKayseriKayseri-Malatya Karayolu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5