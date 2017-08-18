Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, aynı evde yaşadıkları kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Konaklar Mahallesi Yalıntepe Caddesi'ndeki müstakil evde yaşayan bekar kardeşler Adem D. (51) ile Yakup D. (47) arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Adem D. kardeşini tüfekle vurdu.

Bu sırada evde bulunan ve Yakup D'nin sevgilisi olduğu belirtilen S.E, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat polisleri cinayet zanlısı ağabeyin evde olacağı düşüncesiyle kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi. Ancak Adem D'nin olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Yakup D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. S.E. de kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, Adem D'nin yakalanması için çalışma başlattı.



