Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi" etkinliği düzenlendi.



AGD Kayseri Şubesi tarafından Kadir Has Spor Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahiler, şiirler ve dualar okunup Kudüs'ü anlatan sinevizyon gösterisi izletilen etkinlikte, Siyer'i Nebi yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

AGD Kayseri Şubesi Başkanı Vacit Kip, yaptığı konuşmada, Kabe'nin yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesi ve Mekke'nin şehirlerin anası olduğunu vurgulayarak şehrin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inandıklarını belirtti.

Mescid-i Aksa'nın ilk kıbleleri, Kudüs'ün de Mekke'den sonra yeryüzündeki en eski şehir olduğuna dikkat çeken Kip, şunları söyledi:

"Etrafı bereketlendirilmiş topraklardır. Peygamberler şehridir. İstanbul’u, Diyarbakır’ı, Kudüs’ü, Mekke’yi birbirine bağlayan ruh fetih ruhudur. Bugün Kudüs işgal altındadır. 100 yıllık bir işgal var ve bu işgalin devam ediyor oluşu canımızı yakıyor. Filistin’in işgal altında oluşu, Suriye’deki iç savaşın bitmemiş oluşu, Yemen, Arakan ve diğer İslam coğrafyasındaki gelişmeler canımızı yakıyor. Bütün bu işgallerin, çatışma ortamının, sebebi en başta İslam coğrafyasının parçalanmışlığıdır. Bu parçalanmışlık üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır."

Programa, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu adına Ahmet Taş, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ve davetliler katıldı.







