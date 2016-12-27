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Kayseri'de sahte para operasyonu

- Sahte 100 liralık banknotların ele geçirildiği operasyon kapsamında 8 zanlı tutuklandı

Kayseri'de sahte para operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "parada sahtecilik" suçuna karıştıkları iddia edilen 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyonda, 359 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

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