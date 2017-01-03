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Kayseri'de suç örgütü operasyonu

- Yağma, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara yönelik daha önce operasyon yapılan şebekenin 7 üyesi daha yakalandı

Kayseri'de suç örgütü operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin suç örgütlerine yönelik çalışması kapsamında, kent merkezindeki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 2 tabanca, 119 fişek, 3 bıçak, 1 kama ve 5,70 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda İ.E, Z.T, R.Y, N.Ç, N.T.Ç, R.K. ve A.Ç gözaltına alındı.

Firari 4 zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Yakalanan ve aranan zanlıların daha önce organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan R.Ç. ile bağlantılı oldukları öğrenildi.

Organize suç örgütüne yönelik 2 ay önce düzenlenen operasyonda "Yağma, tehdit, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç. ve beraberindeki 10 kişi tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
EmniyetGözaltıSuç örgütü
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