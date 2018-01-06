Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Kayseri'de telefon kaçakçılığı operasyonu

- Cep telefonu kaçakçılığı ve klonlaması yaptıkları öne sürülen 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı

Kayseri'de telefon kaçakçılığı operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cep telefonu kaçakçılığı ve klonlaması yaptıkları iddia edilen 4 Suriyeli zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede kent merkezindeki 4 iş yerine düzenlenen operasyonda, 77 cep telefonu ile klonlamada kullanılan 18 box cihazı ve 5 bilgisayar ele geçirildi.

Suriye uyruklu B.E, A E, M.A. ve H.N. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cep Telefonu KaçakçılığıKaçakçılıkKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5