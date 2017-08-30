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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Sürücü T.E'nin davranışlarından şüphelenen ekiplerce araçta yapılan detaylı aramada bir kilogram eroin ele geçirildi.

Sürücü T.E. ve araçta bulunan K.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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GözaltıNarkotikTutuklamaUyuşturucu
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