Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki dünya Zonguldak Limanı Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Kayseri'de uyuşturucu satıcısına hapis cezası

- "Uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Kayseri'de uyuşturucu satıcısına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ramazan Kırboğa (20) ve G.Ç. (21) ile avukatları hazır bulundu.

Kırboğa, savunmasında, üzerine atılı uyuşturucu ticareti suçlamasını kabul etmedi. Kırboğa, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık G.Ç. de suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesi ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Kırboğa'ya, "uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 3 bin lira adli para cezası verdi. Heyet, delil yetersizliğinden G.Ç'nin beraatine hükmetti.

- Olay

Kayseri'de polis ekiplerince 26 Temmuz 2017'de uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda, Ramazan Kırboğa ve G.Ç. ile 10 kişi yakalanmıştı. Kırboğa ve G.Ç. tutuklanmış, haklarında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılan diğer zanlılar serbest bırakılmıştı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hapis CezasıKayseriUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5