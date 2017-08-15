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Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele

- Kentte düzenlenen üç ayrı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı

Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, T.Y. (22) ve A.P'nin (21), doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi otobüsle Kayseri'ye getirerek satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Malatya-Kayseri karayolundaki uygulama noktasında şüphelilerin bulunduğu otobüsü durduran ekipler, şüphelilerin üst aramasında 14 parça halinde 60 gram eroin ele geçirdi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan T.Y. ve A.P, gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü başka bir operasyonda S.K, (30) A.K. (32) ve M.E (46) yakalandı.

Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında 14 parça halinde metamfetamin, eroin, kokain, bonzai, afyon sakızı ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden S.K, gözaltına alınırken diğer iki zanlı ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hırsızlık suçlarından aranan F.T. (27) de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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KayseriOperasyonUyuşturucu
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